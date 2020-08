Η Λίνα Μενδώνη αποχαιρετά τον αρχαιολόγο και φιλέλληλα, Τζιμ Κούλτον

Για τον αρχαιολόγο και φιλέλληνα, Τζιμ Κούλτον, έναν από τους σημαντικότερους μελετητές της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής - και με αρχαιολογικό έργο στην Εύβοια και στην Ανδρο - ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα γράφει η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη:

«Είναι μεγάλη η θλίψη μας για την πρόσφατη απώλεια του Τζιμ Κούλτον του μεγάλου φιλέλληνα, του Έλληνα, με τη μεγάλη συνεισφορά στην αρχαιολογική επιστήμη και την ακαδημαϊκή διδασκαλία, αλλά και με ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα. Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε πάντα για την ασυνήθιστη σεμνότητά του, την ειλικρίνεια και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, την βαθιά αγάπη του για τους μαθητές του, την αφοσίωσή τους προς τους φίλους του, την ασίγαστη αγάπη του για την Ελλάδα.

Ο Τζιμ Κούλτον υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους μελετητές της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Τα βιβλία του «Ancient Greek Architects at Work: Problems of Structure and Design» και «The Architectural Development of the Greek Stoa» θεωρούνται κλασικά εγχειρίδια του είδους. Η σχολαστική έρευνα και η δημοσίευσή του σχετικά με το μνημειώδες κτήριο στην Τούμπα, στο Λευκαντί της Εύβοιας, άλλαξε τις γνώσεις μας για την πρώιμη αρχιτεκτονική σε μια περίοδο που προηγουμένως θεωρούνταν μια σκοτεινή εποχή.

Στην Ελλάδα, εκτός από το Λευκαντί, ο Jim Coulton συμμετείχε σε ανασκαφικές έρευνες στην Περαχώρα, στη Ζαγορά της Άνδρου υπό τον Αλέξανδρο Καμπίτογλου και στο αρχαίο φρούριο στα Φύλλα Ευβοίας με την Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη. Διεξήγαγε επίσης αρχαιολογικές έρευνες στην Τουρκία (Αφροδισιάς, Ονόανδα, Βάλβουρα), στη Λιβύη, την Ιορδανία και το Ιράν.

Ως ακαδημαϊκός δάσκαλος, ο Τζιμ Κούλτον ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας στην Καμπέρα, συνεχίζοντας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και του Εδιμβούργου της Μεγάλης Βρετανίας, προτού ενταχθεί στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, το 1979, ως Λέκτορας Κλασικής Αρχαιολογίας (και Fellow του Κολλεγίου Μέρτον), όπου υπηρέτησε έως τη συνταξιοδότησή του, το 2004. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Οξφόρδη, διετέλεσε επικεφαλής του τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου, με καίρια συμβολή στη διαμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος Κλασικής Αρχαιολογίας και Αρχαίας Ιστορίας, καθώς και Διευθυντής του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας.

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας, ο Τζιμ Κούλτον δίδαξε μεγάλο αριθμό φοιτητών και ανέδειξε πολλούς νέους διδάκτορες ερευνητές. Κέρδισε την αγάπη, την εκτίμηση και το σεβασμό τους χάρη στην παροιμιώδη αφοσίωση και την ακούραστη αρωγή και φροντίδα που επεδείκνυε προς όλους ανεξαιρέτως. Μεταξύ αυτών και πολλοί Έλληνες, αρκετοί από τους οποίους υπηρετούν σήμερα στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Νυμφευμένος με Ελληνίδα, άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας και κάτοικος της Ελλάδας επί μακρόν, μετά την αφυπηρέτησή του, ο Τζιμ Κούλτον δημιούργησε και διατήρησε σε όλη του τη ζωή άρρηκτους δεσμούς με τη χώρα μας. Εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους πολλούς μαθητές του και στους φίλους του»