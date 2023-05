Η μαύρη Κλεοπάτρα και η όψιμη αναβίωση του αφροκεντρισμού

Πώς, όμως, κατόρθωσαν οι θεωρίες αυτές να εισχωρήσουν στην ανώτατη εκπαίδευση; Με το θέμα ασχολήθηκε η φιλόλογος Mary Lefkowitz, η οποία, έχοντας ασχοληθεί επισταμένως με την ψευδοϊστορία, επιχείρησε να καταρρίψει τους μύθους του αφροκεντρισμού με τα βιβλία της Black Athena Revisited και Not Out of Africa: How Afrocentrism Became an Excuse to Teach Myth As History.