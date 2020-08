Η μεγάλη μάχη για τη διαδικτυακή TV

IAM-photography via Getty Images

Η επιτυχία του Netflix, ο διεθνής ανταγωνισμός που θεριεύει με την είσοδο της Amazon, της Disney και της Apple TV στην αγορά αλλά και η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών ωθεί και τις ελληνικές εταιρείες να στραφούν στις υπηρεσίες streaming και on demand (κατά παραγγελία) περιεχομένου.

Η δε πανδημία κορωνοϊού και η καραντίνα εκτόξευσαν τη ζήτηση για υπηρεσίες διαδικτυακής τηλεόρασης, τάση που φαίνεται να μη ανακόπτεται δεδομένης και της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στα ελληνικά νοικοκυριά.

Στη «μάχη» της συγκεκριμένης αγοράς, μπήκε εσχάτως και η Vodafone TV, η συνδρομητική τηλεόραση της ομώνυμης εταιρείας τηλεπικοινωνιών, που ξεκίνησε από τη Δευτέρα τη διάθεση της υπηρεσίας OTT (Over The Top). Η νέα διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει πρόσβαση σε περίπου 10.000 ώρες δωρεάν on demand περιεχομένου που περιλαμβάνει 45 διεθνή κανάλια και περισσότερες από 2.500 ώρες ταινιών, σειρών, ντοκιμαντέρ και εκπομπών του αμερικανικού δικτύου Home Box Office (ΗΒΟ). Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν για ένα δοκιμαστικό μήνα χωρίς υποχρέωση συμβολαίου, κατά τα πρότυπα και των υπολοίπων πλατφορμών.

Πριν ωστόσο, την παραπάνω κίνηση τη δική της διαδικτυακή πλατφόρμα οπτικοακουστικού περιεχομένου έχει δημιουργήσει η Cosmote TV, η οποία είναι εμπορικά διαθέσιμη από τον Ιανουάριο, με την εταιρεία να αποτελεί παραγωγό και συμπαραγωγό σε διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Η υπηρεσία προσφέρει στους συνδρομητές πρόσβαση σε όλο το premium περιεχόμενο της πλατφόρμας (90 ψηφιακά κανάλια, 16 κανάλια COSMOTE SPORT, CINEMA και HISTORY, αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ και ελληνικές παραγωγές).

Αλλά και η Wind έχει λανσάρει από την άνοιξη του 2018 το Wind Vision, που εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε περισσότερα από 60 συνδρομητικά κανάλια, όπως και στα κανάλια της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

Η αντίστοιχη λύση της Nova ακούει στο όνομα Novaflix και είναι διαθέσιμη από τον περασμένο Απρίλιο. Οι συνδρομητές παρακολουθούν ανεξαρτήτως παρόχου το περιεχόμενο της πλατφόρμας on Demand ενώ μπορούν να κατεβάσουν και περιεχόμενο για offline παρακολούθηση, όπως συμβαίνει και με το Netflix.

Τη δική της είσοδο στη νέα εποχή παρακολούθησης προγραμμάτων έκανε και η ΕΡΤ με την δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, η οποία σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχει δεχθεί ήδη ένα εκατομμύριο επισκέψεις το μήνα.

Παρόλα αυτά η ανάπτυξη της διαδικτυακής τηλεόρασης θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες παροχής υψηλών ταχυτήτων Internet, οι οποίες υπολείπονται του μέσου ευρωπαϊκού όρου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών –πριν το ξέσπασμα της πανδημίας και τον υποχρεωτικό περιορισμό κατ’οίκον- αναμενόταν οι συνδρομητές OTT TV (διαδικτυακή τηλεόραση) στην Ελλάδα, από 386.000 που ήταν στο τέλος του 2018, να ανέλθουν σε περίπου 670.000 μέχρι το 2022. Η πρόβλεψη ήταν επίσης πως η δαπάνη για ΟΤΤ ΤV θα υπερδιπλασιαστεί και από 37 εκατ. ευρώ το 2018, θα ανέλθει σε 72 εκατ. ευρώ το 2022. Σ’αυτό το σενάριο, οι υπηρεσίες τηλεοπτικού περιεχομένου ΟΤΤ, θα αντιστοιχούν περίπου στο 30% της δαπάνης για την παραδοσιακή συνδρομητική τηλεόραση και περίπου στο 60% των συνδρομητών της.