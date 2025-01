Η Μίλα Γιόβοβιτς «In The Lost Lands» - Από τον Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν του Game of Thrones

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας « In the Lost Lands », με πρωταγωνιστές τη Μίλα Γιόβοβιτς και τον Ντέιβ Μπαουτίστα .

Κινηματογραφική μεταφορά μιας μικρής ιστορίας του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν , συγγραφέα του Game of Thrones , η οποία δημοσιεύθηκε το μακρινό 1982, το «In The Lost Lands» ακολουθεί μια μάγισσα που ταξιδεύει στις Χαμένες Χώρες αναζητώντας τη (μαγική) δύναμη που μεταμορφώνει έναν άνθρωπο σε λυκάνθρωπο.

Ενώ η μεταφορά του Game of Thrones και του spinoff πρίκουελ του, House of the Dragon στη μικρή οθόνη παραπέμπει αισθητικά στην εποχή του Μεσαίωνα, το In the Lost Lands διαδραματίζεται σε ένα μετα-αποκαλυπτικό σύμπαν, όπου η βιομηχανία έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην καταστροφή του κόσμου -οι σεκάνς του τρέιλερ με τη ρετρο-φουτουριστική ατμόσφαιρα, θυμίζουν κάτι από Mad Max.