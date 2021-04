Η Μπίλι Άιλις δηλώνει «Happier Than Ever»: Το καλοκαίρι το νέο άλμπουμ της

Το « Happier Than Ever » θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιουλίου, ενώ την Πέμπτη 29 Απριλίου η Μπίλι θα μας δώσει μία πρώτη γεύση δημοσιεύοντας ένα από τα τραγούδια.

Όπως και το πρώτο άλμπουμ, το «Happier Than Ever», είναι συν-δημιουργία (και όσον αφορά την παραγωγή) με τον αδελφό της, Φινέας.

Κρίνοντας από τους τίτλους των τραγουδιών, ο τίτλος του άλμπουμ έχει τη λεπτή ειρωνεία και το σκοτάδι (συχνά παιχνιδιάρικο σκοτάδι) του πρώτου άλμπουμ «When We All Fall Asleep Where Do We Go?» εξού και είναι σε πλήρη αντιδιαστολή με τη φωτογραφία της δακρυσμένης Μπίλι στο εξώφυλλο.

Περιλαμβάνει επίσης, τα δύο πιο πρόσφατα single της, το «My Future» και το «Therefor I Am», αλλά όχι το τραγούδι σε συνεργασία με τη Rosalia (για την τηλεοπτική σειρά του ΗΒΟ ’Euphoria’).

«Happier Than Ever» tracklist:

Getting Older I Didn’t Change My Number Billie Bossa Nova my future Oxytocin GOLDWING Lost Cause Halley’s Comet Not My Responsibility OverHeated Everybody Dies Your Power NDA Therefore I Am Happier Than Ever Male Fantasy

Με πληροφορίες από Variety