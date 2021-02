Νέο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για την Μπίλι Άιλις

Πρεμιέρα στις 26 Φεβρουαρίου στο Apple TV+ -και σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών στις ΗΠΑ- κάνει το ντοκιμαντέρ «The World’s A Little Blurry» που καταγράφει την εκτόξευση της Μπίλι Άιλις και η τραγουδίστρια έδωσε στη δημοσιότητα νέο τρέιλερ.

Το καινούργιο κλιπ ξεκινά με την Μπίλι και τον αδελφό και παραγωγό της, Φινέας στο σπίτι. Στη συνέχεια, τους δείχνει να ηχογραφούν το άλμπουμ με το οποίο έκανε το ντεμπούτο της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» και παραθέτει στιγμιότυπα από απονομές βραβείων.

Αναδεικνύει επίσης τη σχέση της Άιλις με τους θαυμαστές της. «Κοιτάω το πλήθος και βλέπω ότι ο κάθε ένας εκεί μέσα περνάει κάποιες δυσκολίες» λέει off camera. «Κι εγώ έχω τα ίδια προβλήματα. Μου πέρασε απ′ το μυαλό ‘γιατί να μην το κάνω αυτό τέχνη αντί απλά να ζω μαζί του;’».