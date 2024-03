Η Nadya Tolokonnikova από τις Pussy Riot στην Αθήνα

H Ρωσίδα Nadya Tolokonnikova , ιδρυτικό μέλος της φεμινιστικής-ακτιβιστικής καλλιτεχνικής κολεκτίβας Pussy Riot , καθώς και η πολυβραβευμένη Βρετανίδα συγγραφέας Deborah Levy είναι δύο από τις κεντρικές ομιλήτριες στο φετινό φεστιβάλ WOW – Women of the World Athens 2024 που θα πραγματοποιηθεί στο ΚΠΙΣΝ από τις 6 έως τις 8 Απριλίου .

Το WOW – Women of the World είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα. Από το 2010, που διοργανώθηκε το πρώτο φεστιβάλ στο Λονδίνο, μέχρι σήμερα, το WOW αριθμεί περισσότερα από 100 φεστιβάλ και εκδηλώσεις φτάνοντας σε πάνω από πέντε εκατομμύρια άτομα σε 30 τοποθεσίες σε έξι ηπείρους.

Εκτός από τον ακτιβισμό της, η Tolokonnikova είναι επίσης μια βραβευμένη καλλιτέχνης. Έχει εμφανιστεί σε μεγάλα μουσικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο -το “Punk Prayer” χαρακτηρίστηκε από τη βρετανική εφημερίδα The Guardian ως ένα από τα καλύτερα έργα τέχνης του 21ου αιώνα- και έχει κυκλοφορήσει μουσική με τους Big Freedia, Tom Morello, MARINA, Boys Noize και Tove Lo. Στον χώρο των καλών τεχνών, η Tolokonnikova έχει υποστηριχθεί από κορυφαίους καλλιτέχνες όπως η Marina Abramović, η Judy Chicago και ο Ai Weiwei. Έχει μιλήσει ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ, του Βρετανικού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμφανίστηκε ως ο εαυτός της στην τρίτη σεζόν της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «House of Cards».

Στην ομιλία της στο πλαίσιο του WOW Athens η Levy, που έχει προταθεί δύο φορές για το βραβείο Booker και χαρακτηρίστηκε από τους New York Times ως «μια από τις συναρπαστικότερες συγγραφείς της σύγχρονης Βρετανίας», θα εμβαθύνει σε ουσιώδη ερωτήματα σχετικά με τη γυναικεία φύση και τη θέση της γυναίκας σήμερα, τη νεωτερικότητα, τη δημιουργική ταυτότητα και την προσωπική ελευθερία, με βάση τα βιβλία της τριλογίας της, «Things I Don’t Want To Know», «The Cost of Living» και «Real Estate».