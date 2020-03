Η Νέα Υόρκη στη σκιά του κορονοϊού. Γιατί θυμίζει 9/11;

Κάτω από αυτές και άλλες πιέσεις τελικά ο πρόεδρος ‘διατάσσει’ ακόμη και μέσω twitter τη GeneralMotors να κατασκευάσει επειγόντως νέους αναπνευστήρες:

“General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!!,”

“FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!!

@GeneralMotors @Ford”