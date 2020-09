Η παιδαγωγική της λήθης

Frank Scherschel via Getty Images Παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα που έχουν μεταφερθεί από τον Ερυθρό Σταυρό στη Ρόδο για να γλυτώσουν από τον εμφύλιο πόλεμο(Photo by Frank Scherschel/The LIFE Picture Collection via Getty Images)