Η Pepsi συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία Global Citizen, One World: Together At home

Η Pepsi ανακοινώνει τη στήριξή της στην πρωτοβουλία One World: Together At Home, η οποία οργανώνεται από τον διεθνή οργανισμό αλληλεγγύης Global Citizen. Την εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί ζωντανά - online - την Κυριακή 19 Απριλίου στις 2:00 π.μ. , θα παρουσιάσουν οι Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert και φίλοι από την Sesame Street καθώς θα συμμετέχουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής όπως Andrea Bocelli, Lady Gaga, Elton John, Priyanka Chopra Jonas, Lizzo, Chris Martin, Paul McCartney, Stevie Wonder και άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες, παγκόσμιοι ηγέτες, αθλητές, ακτιβιστές και άνθρωποι όλων των κοινωνικών στρωμάτων, από ολόκληρο τον κόσμο. Η ολονύχτια εκδήλωση αποσκοπεί στο να αναδείξει την προσφορά αλλά και να ευχαριστήσει τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τους επαγγελματίες υγείας και όλους όσους βρίσκονται στο πρώτο μέτωπο της καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19. Ταυτόχρονα, προσκαλούνται άτομα και επιχειρήσεις να αναλάβουν δράση και να βοηθήσουν υποστηρίζοντας το Ταμείο Αλληλεγγύης για τον COVID-19, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η Pepsi συμμετέχει στην πρωτοβουλία διαθέτοντας σημαντικό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού marketing καθώς επίσης και διαφημιστική χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης που έχει ήδη καταβάλλει, ενισχύοντας τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την πρωτοβουλία του οργανισμού Global Citizen, One World: Together At Home.

″Στο Global Citizen, μας ενθαρρύνει όταν ένας εταίρος όπως η Pepsi έρχεται να υποστηρίξει μια προσπάθεια τόσο σημαντική όσο αυτή. Η συμβολή με τις γνώσεις και την εμπειρία της Pepsi για την ενίσχυση της δουλειάς μας είναι σημαντική για την αποστολή μας”, δήλωσε ο Danielle Maged, Διευθυντής Ανάπτυξης στο Global Citizen. ″Έχοντας την υποστήριξη της ομάδας marketing της Pepsi στο One World: Together At Home θα μας βοηθήσει να απευθυνθούμε σε όλο τον κόσμο και να ενθαρρύνουμε τη δράση για την καταπολέμηση του COVID-19″.

Η Pepsi χρησιμοποιεί την ιστορία και την κληρονομιά της στον παγκόσμιο χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας για να συμμετάσχει στο Global Citizen και να φέρει την εκδήλωση αυτή στο κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Pepsi προσφέρει ένα πλέγμα εξειδικευμένων εργαλείων marketing σε αυτό το σημαντικό παγκόσμιο γεγονός, τόσο εσωτερικά όσο και σε όλο το δίκτυο συνεργατών της εταιρείας, όπως:

Δημιουργικό σχεδιασμό και ανάπτυξη του επίσημου λογότυπου One World: Together at Home

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον σχεδιασμό του πλάνου μάρκετινγκ, τα creative media, το σχεδιασμό και την υλοποίηση του media plan

Ιεράρχηση και ανακατανομή των διαφημιστικών πόρων τις δύο εβδομάδες πριν την εκδήλωση, με στόχο την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή

Χιλιάδες ώρες εργασίας εμπορικού και marketing, επικεντρώνοντας στην παγκόσμια ενίσχυση και υποστήριξη της εκδήλωσης, περιλαμβάνοντας digital communication, Δημόσιες Σχέσεις και δημιουργικό.

Η εικονική σε ζωντανή μετάδοση (live streaming) συναυλία υποστηρίζει την αποστολή του Global Citizen για την προώθηση της κοινωνικής απομόνωσης και υπεράσπισης της παγκόσμιας υγείας. Η συμμετοχή της Pepsi εντάσσεται στην προσπάθεια της PepsiCo να βοηθήσει όσους πλήττονται από τον COVID-19, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η επένδυση 45 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως για να προσφέρει τρόφιμα και άλλους ζωτικούς πόρους στις πλέον πληγείσες κοινότητες. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η εταιρεία παρέχει χρηματοδότηση για την προστασία των εργαζόμενων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τεστ, υπηρεσίες δοκιμών και προσυμπτωματικού ελέγχου, ενώ προχωράει στη διανομή περισσότερων των 50 εκατομμυρίων θρεπτικών γευμάτων σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παγκόσμιες προσπάθειες της PepsiCo για να βοηθήσουν όσους επηρεάζονται από το COVID-19 μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.pepsico.com/news/stories/covid-19