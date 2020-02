Ένα παλιό, Βρετανικής προέλευσης, γνωμικό που είχε χρησιμοποιηθεί μέχρι και από τον Σαίξπηρ, λέει ότι “curiosity killed the cat», δηλαδή «Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα» . Έχει διάφορες «ερμηνείες» αλλά στη σύγχρονη εποχή σημαίνει ότι «σε περιμένουν σοβαροί κίνδυνοι εάν ψάχνεις ή πειραματίζεσαι χωρίς να έχεις σοβαρούς λόγους». Σε κάποιες περιπτώσεις, η λέξη «περιέργεια» αντικαθίσταται από τη λέξη «προκατάληψη».

Πάντως είτε έτσι, είτε αλλιώς, υπάρχει θύμα: Η περίεργη γάτα. Στην περίπτωση της τηλεοπτικής βιομηχανίας και του σχολιασμού της από τον γνωστό σεναριογράφο Τζακ Θορν που εκφράζει τη σοβαρή του αντίρρηση και τον προβληματισμό του ότι στην τηλεόραση δεν εκπροσωπούνται άτομα με αναπηρίες. Και χρησιμοποιώντας τολμηρά τη λέξη «προκατάληψη», υπονοεί ότι η τηλεοπτική βιομηχανία, από προκατάληψη οδεύει στο να «σκοτώσει» την όποια τηλεοπτική παρουσίαση των ατόμων με αναπηρία αλλά και της αναπηρίας αυτής καθ’ εαυτής.

O Σεναριογράφος Τζακ Θορν

Και για να εξηγούμεθα : ο βραβευμένος Άγγλος σεναριογράφος Τζακ Θορν εκτιμά ότι η αναπηρία είναι ένα θέμα για το οποίο επιδεικνύεται αδιαφορία στις συζητήσεις για την ποικιλομορφία στο τηλεοπτικό τοπίο, λόγω σοβαρής προκατάληψης



Ο Τζακ Θορν, 40 ετών από το Μπρίστολ και όχι ανάπηρος και ο οποίος έγραψε το σενάριο των βραβευμένων με Bafta τηλεοπτικών σειρών This is England ’88 και This is Enlgand ’90 δήλωσε, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Guardian», ότι υπάρχει μια «αόρατη προκατάληψη στη βιομηχανία» και κάλεσε ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, θεατρικές σχολές, εταιρείες ψυχαγωγίας και οργανισμούς να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Φυσικά αυτό δεν ισχύει μόνο στο BBC και γενικά την Βρετανική τηλεοπτική βιομηχανία αλλά την τηλεόραση γενικότερα που αποφάσισε να μην ερευνήσει, να μην εξετάσει σοβαρά την αναφορά της αναπηρίας ή των αναπήρων από προκατάληψη που προέρχεται από φόβο μήπως ανοίγοντας τις πόρτες, παρουσιαστεί μπροστά τους κάποιος σοβαρός κίνδυνος να χάσουν οι αρτιμελείς και όχι ανάπηροι, την πρωτοκαθεδρία τους.

Ο σεναριογράφος τηλεοπτικών σειρών και θεατρικός συγγραφέας έγραψε στο περιοδικό Radio Times: «Κάθομαι σε συναντήσεις με δημοσιογράφους αλλά και ανθρώπους της τηλεόρασης για να συζητήσουμε την προώθηση ατόμων με αναπηρία που έχουν ταλέντο ή σεναρίων με θέμα την αναπηρία και μου λένε: “Δεν θέλουμε να τους εκθέσουμε υπερβολικά”. Ζητώ να υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι που να αφορούν άτομα με αναπηρίες και μου λένε: “Θα αναζητήσουμε ηθοποιούς με αναπηρία για τον ρόλο, αλλά σχεδόν ποτέ δεν συμμετέχουν στο καστ”. Γράφω σειρές με πρωταγωνιστές άτομα με αναπηρία και απορρίπτονται. Το μόνο που κατάφερα να κάνω είναι η σειρά του BBC Three “ Do not Take My Baby” με μειωμένο προϋπολογισμό».

Και η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου δολαρίων: «Σκότωσε ποτέ κάποιος ανάπηρος ηθοποιός κάποια γάτα σε κάποιο επεισόδιο σειράς που είχε σχέση με την αναπηρία»;