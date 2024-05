Η περιπέτεια του ελληνικού γιαουρτιού ανά την υφήλιο

Χαρακτηριστικό είναι ένα δημοσίευμα (Σεπτεμβρίου 2013) της φοιτητικής εφημερίδας THE PALADIN του Πανεπιστημίου Furman με τίτλο Greek Yogurt: The Food of the Gods στο οποίο εμφανίζεται σαν Ελληνικό γιαούρτι ένα προϊόν – απομίμηση της αμερικανικής εταιρείας (Κουρδικής ιδιοκτησίας) Chobani.