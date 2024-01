The Keys: Η πιο αριστοκρατική παμπ του Λονδίνου είναι κρυμμένη μέσα σε ένα φρούριο 900 ετών

Yeomanry στον 21ο αιώνα

Όπως συμβαίνει με κάθε παλιά θέση, κατά τη διάρκεια των αιώνων, ο ρόλος ενός Yeoman Warder - επίσημα γνωστού ως «Yeoman Warder of His Majesty’s Royal Palace and Fortress the Tower of London, and Members of the Sovereign’s Body Guard of the Yeoman Guard Extraordinary» - έχει επίσης αλλάξει.