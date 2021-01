Η πρώην CEO της Chanel μιλά για την αποτυχία που ανοίγει δρόμους

Όταν το 2016 η Chanel την απέλυσε απροσδόκητα (σας θυμίζει κάτι αυτό!) στη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι η ζωή της άλλαξε ριζικά. Πήρε διαζύγιο μετά από 26 χρόνια γάμου και αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα το «Beyond the Label: Women, Leadership & Success on Our Own Terms» γιατί όπως λέει «η αποτυχία σου ανοίγει δρόμους».