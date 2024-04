Η προσάραξη του ‘’Παναγιώτη’’ - Το Ναυάγιο του Πολιτισμού

Στη μεταπολίτευση, το 1975 έβαλε πλώρη για το μεγάλο λιμάνι καθώς αγοράστηκε από την εταιρία Π. Λυσικάτος & C.O. Ετών 38, μεσήλικας πια ξαναβαφτίζεται για πολλοστή φορά στη μοναδική θάλασσα του Πειραιά και λαμβάνει το τελευταίο διάσημο όνομά του ”Παναγιώτης’’. Λέγεται ότι μέσα στις πολλές βαπτίσεις πήρε και το όνομα ”Νίκος’’ (Για την ιστορία και τις μετονομασίες του πλοίου, βλέπε ιστοσελίδα Clyde Ships : Scottish Built Ships. The History of Shipbuilding in Scotland).