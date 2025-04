Η ψηφιακή τεχνολογία αποκαλύπτει μορφή γυναίκας που έζησε πριν από 3.500 χρόνια στις Μυκήνες

Η Hauser, συγγραφέας του βιβλίου «Mythica: A New History of Homer’s World, Through the Women Written Out of It», που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ότι οι εξελίξεις στην ιατροδικαστική ανθρωπολογία και την ανάλυση DNA, καθώς και η ραδιοχρονολόγηση και η τρισδιάστατη ψηφιακή εκτύπωση, έχουν οδηγήσει σε θεαματικές βελτιώσεις όσον αφορά τις αναπαραστάσεις του αρχαίου κόσμου. «Μπορούμε -για πρώτη φορά- να κοιτάξουμε στα μάτια το παρελθόν».