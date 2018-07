Η Reese Witherspoon τώρα και τηλεπαρουσιάστρια σε talk show με επίκεντρο επιτυχημένες γυναίκες

Barcroft Media via Getty Images

Η Reese Witherspoon μάλλον έμαθε κάποια πράγματα από τη φίλη της Oprah Winfrey, όσον αφορά την παρουσίαση εκπομπών και τώρα ετοιμάζει το νέο τηλεοπτικό της πρότζεκτ.

Η διάσημη ηθοποιός και η εταιρεία παραγωγής της «Hello Sunshine», ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία ενός talk show, με το όνομα «Shine On With Reese» χωρίς όμως να ακολουθεί κάποιο σενάριο.

Η σειρά εκπομπών θα προβληθεί στο κανάλι της, DirecTV on-demand και κεντρικό θέμα θα είναι «μοναδικές γυναίκες που έχουν δημιουργήσει τα δικά τους μονοπάτια προς την επιτυχία».

Η πρεμιέρα της εκπομπής έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με προσωπικότητες όπως οι: Dolly Parton, Ava DuVernay, Pink, America Ferrera και Kacey Musgraves.

Η Hello Sunshine πρόκειται να κυκλοφορήσει και τη σειρά ριάλιτι «Master the Mess», με πρωταγωνίστρια τις Clea Shearer και Joanna Teplin, με πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο.