Η συμπεριφορά απέναντι στις προκλήσεις πιο σημαντική από τις δεξιότητες

Τη σημασία των συμπεριφορών και των ικανοτήτων προκειμένου η κοινωνία και οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και να εξελίσσονται μέσα σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο και ψηφιακά μετασχηματιζόμενο περιβάλλον, όπως αυτό της πανδημίας, τόνισε ο Πρύτανης του Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και καθηγητής Διεθνών Επιχειρήσεων και Στρατηγικής, Κώστας Αξαρλόγλου στη συζήτηση με θέμα «Challenges in the Cybersphere», στο πλαίσιο της 24ης Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση του Economist, όπου το Alba Graduate Business School συμμετείχε ως ακαδημαϊκός εταίρος.