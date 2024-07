Η συμβολή της μείωσης σπατάλης τροφίμων στη μετάβαση για πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων

Έκθεση του FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) αποκαλύπτει ότι περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων χάνεται ή σπαταλάται από την παραγωγή στην κατανάλωση, προκαλώντας οικονομικές απώλειες που ανέρχονται σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως. Αυτή η σπατάλη αντιστοιχεί σε 1.3 δισεκατομμύρια τόνους φαγητού που θα μπορούσαν να θρέψουν 1.26 δισεκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Από το συνολικό 24% των τροφίμων που σπαταλούνται, το 3% χάνεται κατά τη διανομή για αισθητικούς ή ποιοτικούς λόγους και λόγω της ημερομηνίας λήξης τους, το 8% απορρίπτεται από τους καταναλωτές ή τις υπηρεσίες εστίασης.