Η Swarovski ανακοινώνει τον νέο οικονομικό διευθυντή της εταιρείας

Ο David Wielemans είναι ένα ανώτερο οικονομικό στέλεχος με πλούσια εμπειρία σε θέματα πολυτελείας και λιανικής πώλησης, με πολλών χρονών χρηματοοικονομική εξειδίκευση. Προέρχεται από την Essilor/Luxottica, με τον πιο πρόσφατο ρόλο του να είναι αυτός του Co-CFO για τον όμιλο EssilorLuxottica αλλά και αυτός του CFO στον όμιλο Essilor International. Ο David Wielemans είναι κάτοχος πτυχίου ‘Master of Finance and Accounting’ (DECF) από το CNAM Paris (Conservatoire National des Arts et Métiers).