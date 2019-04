Η Τερέζα Μέι στην αγκαλιά του Τσώρτσιλ (με λίγο από...Game of Thrones)

Στο εν λόγω σατιρικό βιντεοκλίπ, ως Τερέζα Μέι εμφανίζεται η κωμικός Κέιτ ΜακΚίνον, να περνά μια ομολογουμένως δύσκολη μέρα, με μουσική υπόκρουση το «She Used to Be Mine» της Sara Bareilles, να προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό της, ενώ περαστικοί και παιδιά την αποδοκιμάζουν, ταξί την κάνουν μούσκεμα στον δρόμο, πουλιά αφήνουν ακαθαρσίες στο φαγητό της κλπ.

Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα μελαγχολίας, υπό τον ήχο στίχων όπως το «she’s imperfect but she tries», φαίνεται να έρχεται η λύτρωση, καθώς φαντασιώνεται ότι συναντά τον Ουΐνστον Τσώρτσιλ και φιλιέται παθιασμένα μαζί του (με την έκπληξη της όλης υπόθεσης να είναι πως τον Τσώρτσιλ ενσαρκώνει ο Κιτ Χάρινγκτον, aka Τζον Σνόου του Game of Thrones). Στη συνέχεια βρίσκεται ξαφνικά μπροστά στον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος της λέει πως «έλυσε» το Brexit και έσωσε τη Βρετανία- αλλά η φαντασίωση δεν κρατά πολύ, καθώς επιστρέφει απότομα στην πραγματικότητα, μπροστά στην τηλεόραση όπου ακούει στις ειδήσεις πως έχει χάσει τον έλεγχο της διαδικασίας- για να απαντήσει «ε άντε και...τουλάχιστον προσπαθώ!».

Ο Χάρινγκτον παρουσίασε το Saturday Night Live εν όψει της πρεμιέρας της τελευταίας σεζόν της δημοφιλούς σειράς- με συμπρωταγωνιστές του στη σειρά (μεταξύ των οποίων η «Ντενέρις», ο «Σάμγουελ» και η «Ιγκρίτ», η οποία, παρεμπιπτόντως, είναι πλέον και σύζυγός του στην πραγματική ζωή) να του απευθύνουν ερωτήσεις από το κοινό.