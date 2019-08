Η Τουρκία επιθυμεί να γίνει πυρηνική δύναμη;

Όλες οι ενδείξεις δείχνουν πώς η Τουρκία βρίσκεται καθ’οδόν προς κτήση πυρηνικών όπλων. Φυσικά δεν προκαλεί έκπληξη αυτή η παρατήρηση, καθώς είναι αρκετοί αυτοί που είχαν το έχουν προβλέψει με βάση δεδομένα από το 2015 κιόλας. Ενδεικτική ήταν τότε η αναφορά του Carnegie Group:

A fractured relationship with NATO could change Turkey’s interest in nuclear weapons. The only scenario in which Turkey might contemplate seeking its own nuclear deterrent would be in the unlikely case that its security relationship with NATO and the United States collapses, forcing the country to fend for itself.

μετάφραση:

Μια κατακερματισμένη σχέση με το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να αλλάξει το ενδιαφέρον της Τουρκίας για πυρηνικά όπλα. Το μόνο σενάριο στο οποίο η Τουρκία θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιδιώξει το δικό της πυρηνικό αποτρεπτικό οπλοστάσιο, θα ήταν στην απίθανη περίπτωση που θα καταρρεύσει η σχέση ασφαλείας με το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναγκάζοντας τη χώρα να φροντίσει για τον εαυτό της.