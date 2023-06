Η Τζόντι Κόμερ απέσπασε Tony για το έργο «Prima Facie». Οι νικητές των θεατρικών βραβείων

. AMR ALFIKY via Reuters

Η Τζόντι Κόμερ πρόσθεσε ένα ακόμη βραβείο Tony στη συλλογή της. Στα 76α ετήσια βραβεία που πραγματοποιήθηκαν στο «United Palace» της Νέας Υόρκης η ηθοποιός κέρδισε το βραβείο της Καλύτερης ερμηνείας Α΄ γυναικείου ρόλου για το θεατρικό έργο «Prima Facie», με συνυποψήφιες την βραβευμένη με Όσκαρ Τζέσικα Τσάστεϊν, την Τζέσικα Χεκτ και την Όντρα ΜακΝτόναλντ.

Στον μονόλογο διάρκειας 100 λεπτών η Κόμερ υποδύεται τη δικηγόρο Τέσα Ενσλέρ που υπερασπίζεται πελάτες οι οποίοι κατηγορούνται για σεξουαλική επίθεση μέχρι τη στιγμή που ίδια πέφτει θύμα βιασμού.

Μιλώντας για τον ρόλο της δήλωσε ότι η Ενσερ υπήρξε η «μεγαλύτερη δασκάλα» της και ευχαρίστησε τη Σούζι Μίλερ για τη συγγραφή του «υπέροχου έργου» τους παραγωγούς και την ομάδα της. «Κάθε άτομο που ένιωσε ότι εκπροσωπήθηκε από την Τέσα, αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή μου», είπε συγκινημένη η Κόμερ. «Και συνεχίζει να είναι! Έχουν απομείνει τρεις εβδομάδες!».

Σημειώνεται ότι η πρωταγωνίστρια της σειράς «Killing Eve» κέρδισε το βραβείο Olivier Καλύτερης Ηθοποιού στο Λονδίνο για τον ίδιο έργο.

Σύμφωνα με το indiewire η αυλαία του «Prima Facie» σε σκηνοθεσία Τζάστιν Μάρτιν (Justin Martin) θα πέσει στις 2 Ιουλίου.

Οι νικητές των βραβείων Τόνι

Καλύτερο θεατρικό

Leopoldstadt

Καλύτερο Μιούζικαλ

Kimberly Akimbo

Καλύτερη αναβίωση θεατρικού έργου

Suzan-Lori Parks’ Topdog/Underdog

Καλύτερη αναβίωση μιούζικαλ

Parade

Καλύτερη βιβλίο για μιούζικαλ

Kimberly Akimbo (David Lindsay-Abaire)

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική γραμμένη για το θέατρο

Kimberly Akimbo

Μουσική: Jeanine Tesori/ Στίχοι: David Lindsay-Abaire

Καλύτερη ερμηνεία Α′ ανδρικού ρόλο

Sean Hayes, Good Night, Oscar

Καλύτερη ερμηνεία Α΄ γυναικείου ρόλου

Jodie Comer, Prima Facie

Καλύτερη ερμηνεία Α′ ανδρικού σε μιούζικαλ

J. Harrison Ghee, Some Like It Hot

Καλύτερη ερμηνεία Α′ γυναικείου σε μιούζικαλ

Victoria Clark, Kimberly Akimbo

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία (Featured) σε θεατρικό

Brandon Uranowitz, Leopoldstadt

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία (Featured) σε θεατρικό

Miriam Silverman, The Sign in Sidney Brustein’s Window

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία (Featured) σε μιούζικαλ

Alex Newell, Shucked

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία (Featured) σε μιούζικαλ

Bonnie Milligan, Kimberly Akimbo

Καλύτερα σκηνικά σε θεατρικό

Tim Hatley & Andrzej Goulding, Life of Pi

Καλύτερα σκηνικά σε μιούζικαλ

Beowulf Boritt, New York, New York

Καλύτερα κοστούμια σε θεατρικό

Brigitte Reiffenstuel, Leopoldstadt

Καλύτερα κοστούμια σε μιούζικαλ

Gregg Barnes, Some Like It Hot

Καλύτεροι φωτισμοί σε θεατρικό

Tim Lutkin, Life of Pi

Καλύτεροι φωτισμοί σε μιούζικαλ

Natasha Katz, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Καλύτερος ήχος σε θεατρικό

Carolyn Downing, Life of Pi

Καλύτερος ήχος σε μιούζικαλ

Nevin Steinberg, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Καλύτερη σκηνοθεσία σε θεατρικό

Patrick Marber, Leopoldstadt

Καλύτερη σκηνοθεσία σε μιούζικαλ

Michael Arden, Parade

Καλύτερη χορογραφία

Casey Nicholaw, Some Like It Hot

Καλύτερη ενορχήστρωση

Charlie Rosen & Bryan Carter, Some Like It Hot.