Η Βαϊόλα Ντέιβις θα υποδυθεί την πρώτη μαύρη γυναίκα-μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου

Με τη νέα ταινία «Widows» στις κινηματογραφικές αίθουσες, το «How to Get Away With Murder» να συνεχίζεται με επιτυχία και την περίοδο των Όσκαρ να πλησιάζει, η Βαϊόλα Ντέιβις είναι πολύ απασχολημένη.

Όπως φαίνεται η ηθοποιός θα προσθέσει ακόμα έναν ρόλο που θα συζητηθεί πολύ, καθώς αναμένεται να σκηνοθετήσει και να πρωταγωνιστήσει στο ιστορικό δράμα «The Fighting Shirley Chisholm» για την Amazon, σύμφωνα με το Deadline. Πρόκειται για την ιστορία της Σίρλεϊ Τσίζχολμ, της πρώτης μαύρης γυναίκας που εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών το 1968 και αργότερα υπήρξε υποψήφια για το χρίσμα των Δημοκρατικών.

Η εταιρεία παραγωγής της Ντέιβις, JuVee Productions, την οποία διαχειρίζεται με τον σύζυγό της Τζούλιους Τένον, πρόσφατα υπέγραψε μια νέα συμφωνία για τη δημιουργία ταινιών με την υπηρεσία streaming. Η ταινία θα αποτελέσει το πρώτο κινηματογραφικό πρότζεκτ μετά τη συμφωνία, αλλά όχι η πρώτη συνεργασία της ηθοποιού με το στούντιο αφού πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της κωμωδίας «Troupe Zero» με συμπρωταγωνιστές τους Άλισον Τζάνει και Τζιμ Γκαφιγκαν.

Η Τσίζχολμ πέθανε το 2005, γεννήθηκε στο Μπρούκλιν και στη διάρκεια της καριέρας της ήταν υποστηρίκτρια προοδευτικών σκοπών, πάλευε για τις διακρίσεις και το ρατσισμό ενάντια στους μαύρους, την ισότητα των γυναικών και της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.

Η τελευταία φορά που η ιστορία της Τσίζχολμ παρουσιάστηκε στην οθόνη ήταν στο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ από το 2004, με τίτλο «Chisholm ’72: Unbought & Unbossed» και εστίαζε στην προεδρική της διαδρομή.