via Associated Press Η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ ταΐζει παπαγάλους Αυστραλασίας στο Marlow Bird Park της Γερμανίας, Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021. (Georg Wendt/dpa via AP)