Ο ξαφνικός χαμός του Γιώργου Παπαδάκη έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο τους δικούς του ανθρώπους αλλά και την ευρύτερη οικογένεια του ΑΝΤ1. Πολλοί επεσήμαναν από την πρώτη στιγμή το γεγονός ότι ο καταξιωμένος δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή μόλις έξι μήνες μετά τη συγκινητική αποχώρησή του από το «Καλημέρα Ελλάδα».

Εκείνος όμως που το πήγε ένα βήμα παραπέρα ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, όχι μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα του ΑΝΤ1 αλλά μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera. «Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν είχε το τηλεοπτικό τέλος που θα ήθελε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια προσπάθησε να καταπνίξει το συναίσθημά του και να μην πει αυτό που πραγματικά ήθελε, ότι δηλαδή ο ίδιος μπορεί να μην ήταν ακόμα μέσα του έτοιμος να κρεμάσει τα παπούτσια του αλλά δεν ήθελε να είναι «βάρος» για τον ΑΝΤ1, επειδή η εκπομπή του είχε πέρσι σημαντική κάμψη στην τηλεθέαση και αυτό είχε προκαλέσει κάποια παράπονα από συγκεκριμένα πρόσωπα.

Το πρωί της Τετάρτης, όλοι κατάλαβαν ότι, για να μην εμφανιστεί στην εκπομπή του ο Γιώργος Λιάγκας, κάτι σοβαρό του είχε συμβεί. Ο 56χρονος παρουσιαστής του ΑΝΤ1 έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού του και χτύπησε πολύ σε αρκετά σημεία του σώματός του- οι μώλωπες είναι ορατοί- και οδηγήθηκε στον αξονικό τομογράφο του Ασκληπείου Βούλας ώστε να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί κατάγματα. Ο ίδιος, πάντως, έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό του με την παρακάτω ανάρτηση:

Η εμφάνιση της Ελένης Τσολάκη στα γραφεία του ΑΝΤ1

Μπορεί ο Γιώργος Λιάγκας να μην εμφανίστηκε στις εγκαταστάσεις του ΑΝΤ1, η Ελένη Τσολάκη ήταν όμως εκεί για να αποχαιρετήσει τους συνεργάτες. Σε ένα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, η 39χρονη παρουσιάστρια τους ευχαρίστησε θερμά για τη στήριξή τους, και η αλήθεια είναι, ότι κακή κουβέντα δεν ακούστηκε από κανέναν.

Η Μαρία Μπακοδήμου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Κατερίνα Καραβάτου και η Ελένη Τσολάκη.

Προς το παρόν, ο σταθμός τηρεί σιγή ιχθύος για την Κατερίνα Καραβάτου, που έχει ήδη ενεργό συμβόλαιο με το κανάλι και βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να αναλάβει τα νέα της τηλεοπτικά καθήκοντα, αν και η κουβέντα περί «αντικατάστασης» μόνο αμηχανία της δημιουργεί καθώς κάτι τέτοιο είναι το τελευταίο πράγμα που ήθελε να χρεωθεί .