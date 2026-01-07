«10 χρόνια Master Chef. Φέτος ξεκινάμε από την αρχή». Με αυτό το σύνθημα, το Star ανακοίνωσε και επίσημα την ημερομηνία πρεμιέρας του νέου κύκλου. Το ριάλιτι μαγειρικής που αποτελεί το μεγάλο στοίχημα του Star για το δεύτερο μισό της σεζόν, έχει ξεκινήσει γυρίσματα από τον Νοέμβριο, με τον Σωτήρη Κοντιζά, τον Πάνο Ιωαννίδη και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να κλέβουν φυσικά την παράσταση με το χιούμορ και τα πειράγματά τους.

Το Star υπόσχεται πως στο φετινό Master Chef θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές, τόσο στις δοκιμασίες όσο και στις διαδικασίες γενικότερα. Η μεγάλη αλλαγή όμως που αποκαλύφθηκε στο τρέιλερ είναι ότι επιστρέφουν οι οντισιόν. Το επάθλο του νικητή ανέρχεται στις 100.000 ευρώ για τον νικητή, ο δεύτερος θα κερδίσει 30 χιλιάδες ευρώ, και άλλες 30.000 θα μοιραστούν στους νικητές των δοκιμασιών.

Αυτή τη φορά το Master Chef, θα έχει ξανά αντίπαλο το Survivor που κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ μία εβδομάδα νωρίτερα με το concept Αθηναίοι VS Επαρχιώτες.