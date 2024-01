Η βραβευμένη «Βάρδια» του Γρηγόρη Ρέντη έρχεται στον Δαναό

Τρία κεφάλαια, τρεις ιστορίες, τρεις ήρωες

Παράλληλα με τις προβολές, ο σκηνοθέτης θα παρουσιάσει στο φουαγιέ του Δαναού μία φωτογραφική έκθεση με τίτλο Hurry Up and Wait , με υλικό από τα γυρίσματα της ταινίας.

Δυό λόγια για τον Γρηγόρη Ρέντη

Ο Γρηγόρης Ρέντης αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Imperial College London και συνέχισε τις σπουδές του στο California Institute of the Arts, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του στη Σκηνοθεσία Κινηματογράφου (MFA in Film Directing). Μετά την πρεμιέρα της πτυχιακής του ταινίας «Η Δύση» («Sundown», 2010) στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον χώρο της διαφήμισης, έχοντας σκηνοθετήσει πολυάριθμα βραβευμένα διαφημιστικά και βιντεοκλίπ.