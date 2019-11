Η γυναίκα που επιχείρησε να ταυτίσει τα βιβλία του Νίτσε με τους Ναζί και το Γ' Ράιχ

Ο ίδιος ο φιλόσοφος δεν κατάφερε να ζήσει παραπάνω για να αποδείξει δεν είναι τίποτα από αυτά που του καταλόγισαν. Εξάλλου, στο έργο του υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία υπερασπίζεται το δίκαιο των δυνατών να καταστρέφουν τους αδύνατους,.

Η ταύτιση του Νίτσε με το ναζιστικό κίνημα ήταν τόσο ισχυρή, που ακόμη και σήμερα άνθρωποι που δεν έχουν διαβάσει Νίτσε έχουν την τάση να πιστεύουν πως ήταν ο πρόδρομος, αν όχι ο κύριος φιλόσοφος ή δημιουργός του ναζιστικού κινήματος. Επιπλέον, οι περισσότερες ερμηνείες του Νίτσε των τελευταίων πενήντα ετών γράφτηκαν ρητά ή υπόρρητα σε σχέση μ’ αυτή την ευρέως διαδεδομένη προκατάληψη.

Το πλέον αδιαμφισβήτητο είναι ότι η σκέψη του Γερμανού φιλοσόφου Φρήντριχ Νίτσε (15 Οκτωβρίου 1844 – 25 Αυγούστου 1900) επηρέασε καθοριστικά τους μεταγενέστερους φιλοσόφους, λογοτέχνες και καλλιτέχνες και έθεσε νέες βάσεις στις υπαρξιακές ανησυχίες για τον άνθρωπο, τη φύση του και τα συστήματά του.

