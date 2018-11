Ζούμε σε κοινωνίες πολλαπλών ρόλων. Με πολλές και ποικίλες απαιτήσεις στο χώρο και το χρόνο. Η γυναίκα του σήμερα καλείται να ανταποκριθεί με επάρκεια σε προκλήσεις και να ισορροπήσει καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, όνειρα και φόβους. Μέσα και έξω από την οικογένεια και το σπίτι, στο χώρο εργασίας, ή ακόμη και στο περιβάλλον αναψυχής

Εάν πρέπει να ορίσω την ευτυχία, αυτή για μένα είναι ο ισορροπημένος συνδυασμός όλων όσων συγκροτούν το προφίλ της σύγχρονης γυναίκας: καλή μητέρα, επιτυχημένη επαγγελματίας με υγιή κοινωνική ζωή, χωρίς να απεμπολεί τη γυναικεία φύση της. Η επίτευξη αυτής της ισορροπίας αποτελεί για εμένα τη μεγαλύτερη και πραγματική επιτυχία από όλες, οδηγώντας στην ολοκλήρωση και την προσωπική ευτυχία.

Μέσα από το ρόλο της ως εργαζόμενη, κάθε γυναίκα έχει – ή διεκδικεί όλα τα εφόδια για να εξελιχθεί ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας. Οι γυναίκες πλέον κατακτούν ηγετικές θέσεις σε όλες τις βαθμίδες και βραβεύονται για τις επιδόσεις και τη συνεισφορά τους, αφήνοντας το δικό τους διακριτό στίγμα στον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε παγκόσμιους κολοσσούς να μπαίνουν στη μάχη για την εξασφάλιση της ισότητας και την εξάλειψη της διαφοράς στις απολαβές μεταξύ των φύλων, αλλάζοντας οριστικά το χάρτη.

Σύμφωνα με έρευνα της Grant Thornton , το ποσοστό των επιχειρήσεων παγκοσμίως με τουλάχιστον μία γυναίκα στα ανώτερα στελέχη έχει αυξηθεί σημαντικά, από 66% το 2017 σε 75% το 2018. Παράλληλα όμως, μειώθηκε οριακά ο αριθμός των ανώτερων θέσεων τις οποίες κατέχουν γυναίκες. Γεγονός που σηματοδοτεί ότι οφείλουμε να συνεχίσουμε να «διεκδικούμε». Νιώθω υπερήφανη που η δική μου ανώτατη διοικητική ομάδα απαρτίζεται από τέσσερις γυναίκες και πέντε άντρες.

Αποτελεί αρχή και δομικό συστατικό του κώδικα αξιών μου, όλοι οι εργαζόμενοι να κερδίζουν τη θέση τους με αξιοκρατία, με γνώμονα τις ικανότητές, την αποτελεσματικότητα και τα επιτεύγματά τους. ’Οχι με βάση το φύλο ή την εμφάνισή τους. ‘Oχι με έμφαση στην ατομική επίδοση αλλά την ομάδα, με συνεργατικό πνεύμα και ομαδικότητα. Οι ισορροπημένες γυναίκες με κατ’ εξοχήν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη συντελούν στην αποτελεσματική λειτουργία ομάδων που είναι τα θεμέλια για την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Έχουμε κάνει άλματα ως κοινωνία. Έχουμε καταρρίψει στερεότυπα. Έχουμε αφήσει πίσω μας προκαταλήψεις και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε ακόμα πιο μπροστά. Αλλά ας σταματήσουμε για μία στιγμή, ας πάρουμε μία βαθιά ανάσα για να κοιτάξουμε προσεκτικά πίσω. Να δούμε από που έχουμε ξεκινήσει. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο μακριά έχουμε φθάσει, όλα όσα έχουμε πετύχει και να αντλήσουμε δύναμη για να συνεχίσουμε.

