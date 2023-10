Η Zeus International πήρε 37 βραβεία

To Wyndham Grand Athens , τιμήθηκε με το χρυσό ως «Best Greek View City Hotel» και το ασημένιο στις κατηγορίες «Best Greek Business City Hotel» και «Best Greek MICE Hotel». Το Wyndham Athens Residence απέσπασε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το χρυσό ως «Best Greek Apartment City Hotel». Το Athens Key Hotel , το νέο απόκτημα της Zeus International, έλαβε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Best Greek Boutique Hotel» και το ασημένιο στην κατηγορία «Best Greek New City Hotel».

Στην κατηγορία «Best Greek City Wellness Resort» το Dolce Athens Attica Riviera παρέλαβε το χρυσό βραβείο ενώ παράλληλα διατήρησε τον τίτλο για τέταρτη συνεχή χρονιά ως «Best Greek MICE Resort». To Wyndham Grand Crete Mirabello Bay, ένα από τα διαμάντια του Ομίλου, βραβεύτηκε με τρία χρυσά ως «Best Greek Family Resort», «Best Greek Hotel Marina», «Best Greek Hotel Tailormade Guest Experience» και με έξι ασημένια στις κατηγορίες «Best Greek Honeymoon Resort», «Top Greek Resort 2023», «Best Greek MICE Resort», «Best Greek Hotel Dining Experience», «Best Greek Hotel Restaurant» και «Best Greek Beach Resort ενώ το Ajul Luxury Hotel & Spa Resort, από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, κατάφερε να συγκεντρώσει το χρυσό ως «Best Greek New Resort» και τέσσερα ασημένια βραβεία στις κατηγορίες «Best Greek All Inclusive Resort» , «Best Greek Family Resort», «Best Spa Resort» και «Best Greek Villa Resort». To Eretria Hotel & Spa παρέλαβε το χάλκινο στην κατηγορία «Best Greek All Inclusive Hotel». To AMMOA Luxury Hotel & Spa Resort παρέλαβε πέντε ασημένια βραβεία για τις κατηγορίες «Best Greek Beach Resort», «Best Greek Honeymoon Resort», «Best Greek Hotel Dining Experience», «Best Greek Hotel Tailor-made Guest Experience», «Best Greek Hotel Restaurant» διατηρώντας παράλληλα για δεύτερη συνεχή χρονιά την ασημένια πορεία του στις κατηγορίες «Best Greek Wellness Resort» και «Best Greek Family Resort».