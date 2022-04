Η ζωντανή δυστοπία της Κίνας και ο τεχνολογικός εθνικισμός

Future Publishing via Getty Images

Η Κίνα μετά τα εγκαίνια του Pivot to Asia από την κυβέρνηση Ομπάμα, δημιούργησε το δικό της σχέδιο. Σαν σχέδιο είναι το μεγαλύτερο εμπορικό project όλων των εποχών γνωστό ως One Belt-One Road. Για λόγους κινεζικής πολιτικής ορθότητας (ναι υπάρχει και τέτοια, όπως το σλόγκαν που προωθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας οτι είναι το Πεκίνο ″η ειρηνική οικονομική δύναμη του κόσμου″) μετονομάστηκε σε Belt and Road Initiative. Από το 2013 και μετά η Κίνα του Σι επιθυμεί να στρέψει τον Δρόμο του Μεταξιού από την αντίθετη φορά από αυτή που είχε.