Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε τις συμμαχικές χώρες της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας και των ΗΠΑ, μετά την ανακάλυψη δυτικών εξαρτημάτων σε ρωσικά drones που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στο Λβιβ την Κυριακή.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι σε drones που συμμετείχαν στην επίθεση βρέθηκαν μικροϋπολογιστές για τον έλεγχο της πτήσης, κατασκευασμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εντοπίστηκαν επίσης και άλλα εξαρτήματα από δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Η συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους της Κυριακής στο Λβιβ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ένας 15χρονος, και τον τραυματισμό έξι άλλων.

«Δυστυχώς, πολλά κρίσιμα εξαρτήματα εξακολουθούν να προμηθεύονται στη Ρωσία από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Και δεν μιλάμε για μια ντουζίνα εξαρτήματα, αλλά για εκατοντάδες χιλιάδες εξαρτήματα, καθαρά εμπορικά προϊόντα», ανέφερε στην απογευματινή του ομιλία.

The Ukrainian Foreign Ministry will gather ambassadors from countries that can help. Help not only our resilience, but also in fact themselves – if certain countries cut off the blatantly reprehensible schemes of supplying Russia with critical components for the production of… pic.twitter.com/ygkPsDS1G7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2025

Μέρκελ: Ευθύνες στα κράτη της Βαλτικής και στην Πολωνία για την επιδείνωση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας

Η αποκάλυψη του Ουκρανού προέδρου έρχεται μετά την δήλωση της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ η οποία καταλόγισε μερίδιο ευθύνης στην Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, επικαλούμενη τις συμφωνίες του Μινσκ.

«Τον Ιούνιο του 2021, ένιωσα ότι ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν έπαιρνε πλέον στα σοβαρά τη Συμφωνία του Μινσκ και για αυτό ήθελα ένα νέο σχήμα, με το οποίο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε απευθείας μαζί του ως Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε η Μέρκελ σε συνέντευξή της στο ουγγρικό περιοδικό “Partizán”, αναφερόμενη σε πρότασή της για συνομιλίες μεταξύ της ίδιας, του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονταν ήδη στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Κάποιοι δεν το υποστήριξαν αυτό. Επρόκειτο κυρίως για τα κράτη της Βαλτικής. Αλλά και η Πολωνία ήταν αντίθετη. Οι τέσσερις χώρες φοβούνταν ότι δεν θα είχαμε κοινή πολιτική απέναντι στην Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει, δεν συνέβη. Μετά έφυγα από το αξίωμα και έπειτα ξεκίνησε η επιθετικότητα του Πούτιν», πρόσθεσε η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας. Αναφερόμενη στην Συμφωνία του Μινσκ, στην διαπραγμάτευση για την οποία είχε συμμετάσχει και η ίδια το 2015, υποστήριξε ότι «έφερε ηρεμία μεταξύ 2015 και 2021 και έδωσε στην Ουκρανία την ευκαιρία να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της και να γίνει μια διαφορετική χώρα».

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να μάθει πώς η Ουκρανία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τους αμερικανικής κατασκευής πυραύλους Tomahawk πριν τους προμηθεύσει στη χώρα της ανατολικής Ευρώπης.

