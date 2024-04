Η κληρονομιά της αρχαίας αιγυπτιακής διοίκησης και τα διάφορα συστήματα φορολογίας, από τους φόρους εισοδήματος έως τους τελωνειακούς φόρους, είναι ιδιαίτερα ορατή στις σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης, λέει ο Toby Wilkinson, αιγυπτιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ στην Αγγλία και συγγραφέας του The Rise and Fall of Αρχαία Αίγυπτος.