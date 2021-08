ΕΕ: Θα πρέπει να μιλήσουμε με τους Ταλιμπάν ακόμα και αν δεν τους αναγνωρίζουμε

In my soil. With d people. For a cause & purpose. With solid belief in righteousness. Opposing Pak bcked oppression & brutal dictatorship is our legitimacy.

در خاک خود. با مردم خود. برای یک داعیه و هدف واقعی.با اعتقاد راسخ به حقانیت. مقاومت در برابر سلطه ی ظلم منبع مشروعیت ماست.