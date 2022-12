Εφυγε από τη ζωή η μητέρα της Σερ

Η Χολτ ξεκίνησε την καριέρα της τη δεκαετία του 1950 και είχε μικρούς ρόλους στις ταινίες “A Life of Her Own”, “Watch the Birdie”, “Grounds for Marriage”, “Father’s Little Dividend” και “Lovely to Look At”. Στη συνέχεια εργάστηκε στην τηλεόραση και έκανε εμφανίσεις στις σειρές “Ozzie and Harriet”, “I Love Lucy”, “Jane Wyman Presents the Fireside Theatre” και “The Lucy Show”. Τα τελευταία χρόνια, έκανε εμφανίσεις ως κριτής τστο Drag Race του RuPaul το 2014 μαζί με τον εγγονό της Chaz Bono.