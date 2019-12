Είδαμε την παράσταση του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ»

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο οποίος εκτός από τον ρόλο του Τζορτζ, υπογράφει τη σκηνοθεσία σε ένα από τα πιο σημαντικά θεατρικά έργα του 20ού αιώνα, αποδεικνύει ακόμη μία φορά ότι μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικός στον διπλό ρόλο που αναλαμβάνει, χωρίς η ιδιότητα του σκηνοθέτη να είναι σε βάρος της (εξαιρετικής) ερμηνείας του και αντιστρόφως.

Επιλέγοντας την ανθεκτική μετάφραση της Τζένης Μαστοράκη, η σκηνοθεσία διαβάζει με τη δέουσα προσοχή το έργο - κέντημα, κρατώντας την εποχή των 60s (το σκηνικό της Αθανασίας Σμαραγδή μελετημένο στη λεπτομέρεια), και στήνει το γαϊτανάκι των συγκρούσεων, τις συνεχείς αλλαγές τακτικής των χαρακτήρων, άρα και ανατροπές, αλλά και τις -αναγκαίες- κωμικές ανάσες, παραδίδοντας ένα απολαυστικό, παρά την πολεμική του, διανοητικό και ψυχολογικό παιχνίδι.

Η Μαρία Πρωτόπαππα περιφέρει τον θηριώδη κυνισμό της Μάρθας κυριολεκτικά σαρώνοντας τη σκηνή, ενώ, κατά γενική ομολογία, η έκπληξη της παράστασης είναι η Ντάνη Γιαννακοπούλου, στον ρόλο της Χάνι. Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος κάποιες (λίγες) στιγμές διαφεύγει του κλειστοφοβικού σύμπαντος που στήνει το κουαρτέτο, δίνοντας την αίσθηση ότι κοιτάζει την πλατεία και όχι τους συμπρωταγωνιστές του.

Σημείωση: Εν τέλει, το πιο ενδιαφέρον crash –test με την παλιά, χειροποίητη τέχνη του θεάτρου (ειδικά όταν πρόκειται για έργα που ναι μεν έχουν αποδείξει την αντοχή τους στον χρόνο, αλλά έρχονται από το παρελθόν) είναι η απεύθυνση στο νεανικό κοινό. Πώς δηλαδή, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ένας θεατής 20 - 25 χρονών, χωρίς να γνωρίζει κάτι παραπάνω πέρα από μία σε αδρές γραμμές περιγραφή, βγαίνει από την παράσταση. Κρίνοντας από τα σχόλια των νεαρής ηλικίας θεατών που έτυχε να βρίσκονται κοντά - στα «πηγαδάκια» ήδη από το διάλειμμα- ο Μαρκουλάκης κέρδισε και αυτό το στοίχημα. Που ίσως (βλέποντας τη μεγάλη εικόνα) είναι και το πιο σημαντικό.

«Ήταν ένα μπαρ..» στη Δεκάτη Οδό, ανάμεσα στη λεωφόρο Γκρένιτς και το Γουέιβερλι Πλέις... Έχει αλλάξει με τα χρόνια διάφορα ονόματα, τότε το έλεγαν αλλιώς, τώρα δεν έχω ιδέα πώς το λένε. Και στο ισόγειο είχε έναν μεγάλο καθρέφτη, κι εκεί πάνω γράφανε οι θαμώνες τα δικά τους.

Και μια νύχτα, το 1953 πρέπει να ’τανε, μπορεί και το 1954, εκεί που έπινα τη μπίρα μου, πρόσεξα ένα Who’s afraid of Virginia Woolf? γραμμένο στον καθρέφτη, με σαπούνι μάλλον. Φοιτητικό καλαμπουράκι. Εγκεφαλικό.

Χρόνια αργότερα, όταν άρχιζα να γράφω το έργο, μου ξανάρθε στο μυαλό το γκραφίτι του καθρέφτη. Και, ναι, το Who’s afraid of Virginia Woolf, σημαίνει Who’s afraid of the big bad wolf... Ποιος φοβάται τον κακό λύκο... Ποιος φοβάται να ζήσει χωρίς αυταπάτες». Έντουαρντ Άλμπι, 1966.