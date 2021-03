Εικονικά παπούτσια Gucci 15,33 ευρώ και που θα τα βρούμε

«Σε πέντε ή ίσως 10 χρόνια, ένα σχετικά μεγάλο κομμάτι των εσόδων των οίκων μόδας θα προέρχεται από ψηφιακά προϊόντα» είπε, μιλώντας στο Business of Fashion, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Wanna, Σεργκέι Ακχανγκελσκι.

Ο οίκος έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τη Wanna για να δημιουργήσει εκδοχές διευρυμένης πραγματικότητας όλης της κολεξιόν αθλητικών υποδημάτων του ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προβάρει, στην εφαρμογή Gucci, ό,τι του τραβά το ενδιαφέρον. Από το περασμένο φθινόπωρο, έχει επίσης μετατρέψει μια σειρά design του σε ψηφιακές εκδοχές για avatar βιντεοπαιχνιδιών· δημιούργησε σειρά αξεσουάρ για το The Sims 4 και παρουσίασε στο Pokémon Go τη συνεργασία Gucci - The North Face.