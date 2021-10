Είναι η ζήλια τονωτικό στοιχείο της σχέσης;

Mladen Zivkovic via Getty Images

Mladen Zivkovic via Getty Images

Ζήλια που περιορίζει την ελεύθερη προσωπικότητά μας

Ζήλια κατά πάντων

Ζήλια άνευ πραγματικής αιτίας

Ζήλια χωρίς μέτρο και με δυσανάλογες αντιδράσεις

Η παθολογική ζήλια οδηγεί σε έκρυθμες εκδηλώσεις θυμού, ξεσπασμάτων, ακόμα και ψυχολογικής ή σωματικής βίας. Αυτό πρέπει να θεωρείται the point of no return, γιατί κανένα ερέθισμα (ακόμα και υπαρκτό) δεν δικαιολογεί την καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του άλλου. Οι δυσανάλογες και μη αναμενόμενες εκδηλώσεις ζήλιας υποδεικνύουν μαθηματικά έναν άνθρωπο που μπορεί πολύ εύκολα να υπερβεί τα εσκαμμένα.