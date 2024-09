Εκρηξη χρωμάτων στην έκθεση «Ολυμπιακών» έργων της Μίνας Παπαθεοδώρου Βαλυράκη

Έργα τα οποία ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές και μουσεία, έργα που έχουν γίνει γραμματόσημα και επίσημες αφίσες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, των Αγώνων στο Πεκίνο το 2008, των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Salt Lake City το 2002 και των xειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Τορίνο το 2006 αποτελούν το «υλικό» αυτής της έκθεσης στον πολιτιστικό χώρο του μουσείου, «Σοφρώνη 13» στο Ναύπλιο. Τίτλο της: «Homage to the Olympic Heroes Paris 2024» .

Η εικαστικός έχει λάβει το βραβείο “Arts and Sports” το 2014 από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη έχει ακόμη τιμηθεί με τον τίτλο “Sport Artist of the Year” από την Αμερικανική Αθλητική Ακαδημία (USSA) το 2002, ενώ τα έτη 2004 και 2008 τιμήθηκε με το βραβείο “Guirland eD’ Honneur” του Ficts Festival του Μιλάνου, για τη δουλειά και τη μελέτη της πάνω στον αθλητισμό. Είναι ακόμα βραβευμένη με το βραβείο ΕΟΤ/Ξένιος Δίας 2003-2004.