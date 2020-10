Ελενα Χατζηαλεξάνδρου: Η παραγωγός του Safe Sex κάνει το συγγραφικό της ντεμπούτο

Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκαλεί η εντυπωσιακή ανακάλυψη του Άλεξ Βενιέρη κάνουν τη φόρμουλά του να φαντάζει σαν το Άγιο Δισκοπότηρο της επιστήμης. Το Ίδρυμα Acron, ο μέχρι πρότινος χρηματοδότης του, αποφασίζει να θάψει την έρευνά του, προσπαθώντας να τον στρέψει σε άλλη κατεύθυνση. Μέρα με τη μέρα ο Άλεξ συνειδητοποιεί πως δεν έχει άλλη επιλογή από το να σκηνοθετήσει τον θάνατό του. Όμως ο Τομέας 45, ένα μυστικό παρακλάδι της CIA, δεν πείθεται και εξαπολύει άγριο κυνηγητό εναντίον του. Στο μεταξύ, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η διευθύντρια της αμερικανικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στην Ευρώπη, Ρένα Στασινός, αναλαμβάνει μια υπόθεση πώλησης γνήσιων ελληνικών διαβατηρίων σε παράνομους μετανάστες και έρχεται σε επαφή με τη ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι έρευνές της την οδηγούν στον Άλεξ και στον Τομέα 45. Τόσο η Ρένα όσο και ο Άλεξ θα προσπαθήσουν να ξεφύγουν από τους διώκτες τους και να γίνουν οι ίδιοι θηρευτές.

Έχει τελικά προχωρήσει τόσο πολύ η Τεχνητή Νοημοσύνη; Ένα κείμενο βασισμένο σε επιστημονικές έρευνες, που οδηγούν

στο... Φιλί του Θεού, «μια μυστική λύση για την ανθρωπότητα», είναι αυτό που υπογράφει η Έλενα Χατζηαλεξάνδρου, κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγός, μεταξύ άλλων, των «Safe Sex», «Το Κλάμα Βγήκε απ’ τον Παράδεισο» και «Ριζότο». Ο λόγος για το βιβλίο «Το Φιλί του Θεού» (εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη), με το οποίο η ίδια (σημειωτέον, το βιογραφικό της έχει συμπεριληφθεί στις εκδόσεις Marquis Who’s Who in the World και Marquis Who’s Who in Finance and Industry) συστήνεται και ως συγγραφέας κάνοντας ένα ακόμα επαγγεματικό ντεμπούτο. Να τι μας είπε:

- Τι είναι αυτό που συνδέει την δράση σας ως τηλεοπτικός και κινηματογραφικός παραγωγός μ′ αυτή της συγγραφέα;

Είναι η αγάπη μου για την μυθοπλασία. Με συναρπάζουν οι καλές ιστορίες με πλοκή και απρόσμενη εξέλιξη. Ένας παραγωγός, εκτός κι αν είναι συγγραφέας, δεν συμμετέχει στην συγγραφή του σεναρίου αλλα σίγουρα έχει το κριτήριο για να καταλάβει ποιά ιστορία μπορεί να λειτουργήσει στο κοινό. Κάπως έτσι αποφασίζει να ξεκινήσει τον Γολγοθά της ανεύρεσης των απαραίτητων κεφαλαίων για την παραγωγή. Όταν ξαφνικά βρέθηκα με λίγο περισσότερο χρόνο στην διάθεση μου και λόγω του ότι ανέκαθεν είχα ιδέες, αποφάσισα να γράψω.

- Τι είναι αυτό πιστεύετε που σας χάρισε μια θέση στις εκδόσεις Marquis Who’s Who in the World και Marquis Who’s Who in Finance and Industry;

Δεν μπορώ να γνωρίζω τα κριτήρια τους αλλά φαντάζομαι ότι έπαιξε ρόλο το βιογραφικό μου.

- Ποια είναι η ανακάλυψη του Αλεξ Βενιέρη που παραλληλίζεται με το Άγιο Δισκοπότηρο της επιστήμης;

Κατά την διάρκεια κάποιων πειραμάτων που σχετίζονταν με την δημιουργία ανθρωπόμορφων ρομπότ με δυνατότητα διανοητικής αυτονομίας, ο Αλεξ Βενιέρης χορηγεί ένα κοκτέιλ ουσιών στους χειριστές του οι οποίοι βιώνουν εξωσωματικές εμπειρίες. Ο Βενιέρης εκστασιάζεται με τα ευρήματά του και αποφασίζει να εντείνει αλλά και να εμβαθύνει στην έρευνα του παρά τις έντονες αντιρρήσεις των χρηματοδοτών του. Τοτε καταλήγει σε μία ανατρεπτική θεωρία του κόσμου και της πραγματικότητάς μας.

- Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την τεχνητή νοημοσύνη στο πρώτο σας μυθιστόρημα;

Καταρχήν «Το Φιλί του Θεού» ασχολείται με μια «άλλη» Τεχνητή Νοημοσύνη πολύ πιο προηγμένη από αυτήν που εφαρμόζεται τελευταία στην καθημερινότητα μας και η οποία βασίζεται σε μια μεταφυσική θεώρηση των πραγμάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η δυνατότητα που δίνει ο άνθρωπος στις μηχανές να μαθαίνουν σε βάθος και να αυτοεκπαιδεύονται κάνοντας χρήση της εμπειρίας ενώ ταυτοχρόνως προσαρμόζονται σε νέες συνθήκες και δεδομένα αναλύοντας τα. Δηλαδή ό,τι κάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος και το σώμα μας. Αλλα πέρα από αυτό τον ξεκάθαρο και ανατρεπτικό υπαινιγμό, το βιβλίο φτάνει σε σημείο να υπονοήσει την ύπαρξη ενός συστήματος πέρα και πάνω από εμάς που διαρκώς παραμετροποιείται με σκοπό να δημιουργήσει ένα συγκρουσιακό περιβάλλον που μας υποχρεώνει να εξελιχθούμε.