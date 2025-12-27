Το Ισραήλ έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επίσημα την αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλίας, τη Σομαλιλάνδη, ως ανεξάρτητο έθνος.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να επεκτείνει άμεσα τη συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, της υγείας και της τεχνολογίας. Ο πρόεδρος της Σομαλιλάνδης, Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, χαρακτήρισε την εξέλιξη «ιστορική στιγμή».

Ο πρόεδρος της Σομαλιλάνδης, Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι.

Η αναγνώριση από το Ισραήλ θα μπορούσε να ενθαρρύνει και άλλα έθνη να ακολουθήσουν το παράδειγμά του, αυξάνοντας τα διπλωματικά διαπιστευτήρια της περιοχής και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Η σημαία της Σομαλιλάνδης

Η Σομαλία απορρίπτει χώρα κατηγορηματικά αυτήν την κίνηση, την οποία χαρακτήρισε σκόπιμη επίθεση του Ισραήλ κατά της κυριαρχίας της.

Ο Αμπντουλάχι δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η Σομαλιλάνδη θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα βήμα προς την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη.

Σομαλιλάνδη: Οργή σε Τουρκία και Αίγυπτο

Η απόφαση καταδικάστηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών της Σομαλίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί, οι οποίοι σε ανακοίνωσή τους επιβεβαίωσαν την «πλήρη απόρριψη» της ανακοίνωσης του Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του στη Σομαλία, την Τουρκία και το Τζιμπουτί για να συζητήσουν το ζήτημα.

Αποψη της Σομαλιλάνδης

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου ανέφερε ότι οι τέσσερις χώρες επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στην ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας και προειδοποίησαν κατά μονομερών βημάτων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα ή να δημιουργήσουν «παράλληλες οντότητες» με τους κρατικούς θεσμούς της Σομαλίας.

Υποστήριξαν επίσης ότι η αναγνώριση της ανεξαρτησίας τμημάτων κυρίαρχων κρατών θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο βάσει του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Το Ισραήλ προσπαθεί εδώ και χρόνια να ενισχύσει τις σχέσεις του με χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, αλλά οι πρόσφατοι πόλεμοι, συμπεριλαμβανομένων αυτών στη Γάζα και εναντίον του Ιράν, έχουν θεωρηθεί ως εμπόδιο για τη δημοκρατία.

Ιστορικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στα τέλη της πρώτης θητείας του Τραμπ το 2020 , γνωστές ως Συμφωνίες του Αβραάμ, οδήγησαν αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Μαρόκου, να ομαλοποιούν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, ενώ άλλες χώρες προσχώρησαν αργότερα.

Στρατηγικό σημείο

Η Σομαλιλάνδη έχει στρατηγική θέση στον Κόλπο του Άντεν και διαθέτει δικό της νόμισμα, διαβατήρια και αστυνομική δύναμη. Ιδρυυθείσα μόλις το 1991, μετά από έναν πόλεμο ανεξαρτησίας εναντίον του πρώην δικτάτορα στρατηγού Σιάντ Μπαρέ, έκτοτε αντιμετωπίζει δεκαετίες απομόνωσης.

Με πληθυσμό σχεδόν 6 εκατομμυρίων, η αυτοανακηρυγμένη δημοκρατία έχει βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο αρκετών περιφερειακών διαφορών που αφορούν τη Σομαλία, την Αιθιοπία και την Αίγυπτο.

Πέρυσι, μια συμφωνία μεταξύ της περίκλειστης Αιθιοπίας και της Σομαλιλάνδης για την εκμίσθωση ενός τμήματος ακτογραμμής για λιμάνι και στρατιωτική βάση προκάλεσε την οργή της Σομαλίας.

Τραμπ: «Γνωρίζει πραγματικά κανείς τι είναι η Σομαλιλάνδη;»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην New York Post ότι δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης. «Όχι», ήταν η κατηγορηματική απάντηση του Αμερικανύ προέδρου σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, προτού συμπληρώσει: «Γνωρίζει πραγματικά κανείς τι είναι η Σομαλιλάνδη;».

(με πληροφορίες από Reuters, BBC, New York Post)

