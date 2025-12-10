Στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», που κυκλοφόρησε σήμερα (10/12) στα γαλλικά βιβλιοπωλεία, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί περιγράφει τις ημέρες της κράτησής του σε παρισινή φυλακή. Παράλληλα, δεν διστάζει να αφήσει αιχμές εναντίον του Εμανουέλ Μακρόν, ενώ επιχειρεί και ένα άνοιγμα προς τη Μαρίν Λεπέν.

Ο 70χρονος Σαρκοζί αναφέρει ότι η μέχρι πρότινος σκληρή στάση του απέναντι στο έγκλημα έχει αποκτήσει νέα διάσταση, καθώς η εμπειρία της φυλάκισής του ανέτρεψε τις βεβαιότητές του. Το Associated Press σημειώνει ότι μέσα από το βιβλίο ο Σαρκοζί περιγράφει την αναπάντεχη τροπή που πήρε η ζωή του μετά την καταδίκη του για συμμετοχή στη χρηματοδότηση της εκλογικής εκστρατείας του το 2007 με χρήματα από τη Λιβύη.

Advertisement

Advertisement

Οι ημέρες στη φυλακή

Το βιβλίο προσφέρει μια σπάνια ματιά στο εσωτερικό της φυλακής La Santé στο Παρίσι, όπου ο Σαρκοζί κρατήθηκε σε απομόνωση, μακριά από τους υπόλοιπους κρατουμένους για λόγους ασφαλείας. Όπως γράφει, η μοναξιά του διακοπτόταν μόνο από τις συχνές επισκέψεις της συζύγου του, Κάρλα Μπρουνί-Σαρκοζί, και των δικηγόρων του.

Περιγράφει το κελί του σαν «ένα φθηνό ξενοδοχείο, με μοναδική διαφορά τη θωρακισμένη πόρτα και τα κάγκελα», εξοπλισμένο με σκληρό στρώμα, πλαστικό μαξιλάρι και ένα ντους που έτρεχε με μια λεπτή ροή νερού. Αναφέρεται επίσης στον «εκκωφαντικό θόρυβο» της φυλακής, ιδιαίτερα τη νύχτα.

Μία από τις πρώτες εντυπώσεις του ήταν ο συνεχής θόρυβος από έναν συγκρατούμενο που «χτυπούσε ασταμάτητα τα κάγκελα με ένα μεταλλικό αντικείμενο». «Η ατμόσφαιρα ήταν απειλητική. Καλώς ήρθες στην κόλαση!», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στην «κόλαση» αυτή εντάσσονταν και τα γεύματα που του προσφέρονταν: μικρά πλαστικά δίσκακια με φαγητό και μια «μαλακή, υγρή μπαγκέτα», τα οποία αρνούνταν πεισματικά να φάει. Όπως αναφέρει, τις ημέρες της κράτησής του τρεφόταν σχεδόν αποκλειστικά με γαλακτοκομικά προϊόντα και μπάρες δημητριακών.

Για μία ώρα την ημέρα είχε το δικαίωμα να επισκέπτεται το μικρό γυμναστήριο της φυλακής, όπου χρησιμοποιούσε κυρίως έναν απλό διάδρομο.

Ο Σαρκοζί χαρακτηρίζει συνολικά τη φυλακή ως «εφιάλτη» και περιγράφει διάφορα βίαια περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί. «Η πιο απάνθρωπη βία ήταν η καθημερινή πραγματικότητα αυτού του μέρους», γράφει, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για το κατά πόσο το σωφρονιστικό σύστημα μπορεί πράγματι να επανεντάξει τους κρατημένους μετά την αποφυλάκισή τους.

Advertisement

Οξείς χαρακτηρισμούς κατά του Μακρόν αλλά και λόγια συμπάθειας για τη Λεπέν

Οξείς χαρακτηρισμούς κατά του Εμανουέλ Μακρόν αλλά και λόγια συμπάθειας για τη Μαρίν Λεπέν περιέχει στο βιβλίο του με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα στα γαλλικά βιβλιοπωλεία, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί.

Ως προς τον Εμανουέλ Μακρόν αναφέρει ότι ουδέποτε υπήρξε ειλικρινής μαζί του και ότι για το λόγο αυτό αποφάσισε «να γυρίσει σελίδα» σε ό,τι αφορά τις φιλικές τους σχέσεις. Δηλώνει επίσης ότι δεν πρόκειται να εισέλθει σε συστηματική αντιπολίτευση απέναντι του σημειώνοντας ότι ο νυν πρόεδρος της Γαλλίας έχει πλέον τόσους δηλωμένους εχθρούς που δεν θα είχε νόημα να προσθέσει και το δικό του όνομα σε αυτόν τον κατάλογο.

Ως προς την επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, ο Σαρκοζί αναφέρει πως κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε μαζί της, τη διαβεβαίωσε πως ο ίδιος δεν θα συμμετείχε ποτέ σε ένα δημοκρατικό μέτωπο απέναντι στο κόμμα της. Αναφέρει επίσης ότι η παραδοσιακή γαλλική δεξιά είναι σήμερα αδύναμη και ότι οι προσβολές κατά της ηγεσίας του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού ισοδυναμούν με προσβολές κατά των ψηφοφόρων του.

Advertisement