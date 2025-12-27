Τα Χριστούγεννα γιορτάστηκαν και φέτος σε όλο τον κόσμο με λαμπρότητα και συγκινητικές εορταστικές εκδηλώσεις αλλά στη Βόρεια Κορέα η 25η Δεκεμβρίου ήταν μια μέρα σαν όλες τις άλλες: μια ακόμη ημέρα με άρνηση της πραγματικότητας και εξοντωτικές ποινές για τους «αντιφρονούντες».

Ο Ιλ-γιονγκ Τζου, αποστάτης από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν, περιγράφει στο SkyNews τα όσα αποκαρδιωτικά συμβαίνουν στην πατρίδα του κάθε 25 Δεκεμβρίου.

Μεγαλώνοντας σε ένα μικροσκοπικό χωριό στην αγροτική Βόρεια Κορέα, ο Τζου θυμάται τον παππού του να τον στέλνει ως παιδί στα βουνά για να κόψει ένα πεύκο. Το έφερνε σπίτι και κρεμούσε μικρές μπάλες από βαμβάκι στα κλαδιά του, χωρίς να γνωρίζει τον λόγο ή τη σημασία αυτής της διαδικασίας.

«Ο παππούς μου έλεγε “ε, εγγονέ, οι άλλες χώρες εκτός από τη Βόρεια Κορέα, κάθε 25 Δεκεμβρίου, φτιάχνουν αυτό το είδος δέντρου και γιορτάζουν αυτή την ημέρα”», λέει στο SkyNews.

Μη γνωρίζοντας την προέλευση της παράδοσης, η οικογένειά του εξέθεσε το δέντρο δημόσια. Οι γείτονες το ονόμασαν «yolka» – ένα δέντρο που στήνεται για να σηματοδοτήσει την πρωτοχρονιά στον ρωσόφωνο κόσμο.

Καθώς ο Χριστιανισμός καταστέλλεται στη Βόρεια Κορέα, κανείς δεν γνώριζε την πραγματική προέλευση της παράδοσης και η οικογένεια δεν αντιμετώπισε καμία επίπτωση, επειδή το χωριό ήταν πολύ μικρό και απομονωμένo.

Αλλά έμαθε εν τέλει για τα Χριστούγεννα ακούγοντας παράνομα νοτιοκορεάτικες ραδιοφωνικές εκπομπές. «Ακούγαμε το FEBC (Far East Broadcasting Company), το οποίο είναι η χριστιανική ραδιοτηλεοπτική μετάδοση της Νότιας Κορέας. Ακούγεται πολύ καθαρά στη Βόρεια Κορέα πολύ νωρίς το πρωί. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη στιγμή που ακούσαμε για το ευαγγέλιο και τον Χριστιανισμό» συνεχίζει.

Αλλά ακόμη και αν το δέντρο ήταν ανεκτό στις αρχές, το παράνομο ραδιώφωνο αποτελούσε «θανάσιμο αμάρτημα».

Πράκτορες του κράτους εμφανίζονταν απροειδοποίητα και έψαχναν το σπίτι, ελέγχοντας τα ραδιόφωνα για να δουν σε ποια συχνότητα ήταν συντονισμένα.

«Έπρεπε να ρισκάρουμε τη ζωή μας επειδή ακούγαμε νοτιοκορεατικές ραδιοφωνικές εκπομπές που απαγορεύονται αυστηρά στη Βόρεια Κορέα. Αν σε πιάσουν, θα σε πάνε σε πολιτικό στρατόπεδο συγκέντρωσης ή ακόμα και θα σε εκτελέσουν, επειδή επρόκειτο για χριστιανική μετάδοση» αποκαλύπτει ο Τζου.

Αυτό το ραδιόφωνο ήταν που ώθησε τον πατέρα του να δραπετεύσει από τη Βόρεια Κορέα. Όταν εκείνος εγκαταστάθηκε στη Νότια Κορέα, τον ίδιο δρόμο ακολούθησαν ο Τζου με τη μητέρα του και μία από τις αδερφές μου τον Οκτώβριο του 2009.

«Η θεία μου και όλη η οικογένειά της στάλθηκαν σε στρατόπεδο πολιτικών κρατουμένων, μόνο και μόνο επειδή ο πεθερός της θείας μου ήταν Χριστιανός» θυμάται, μιλώντας στο SkyNews.

«Όταν οι άνθρωποι φτάνουν σε αυτό το στρατόπεδο, δεν μπορούν να βγουν μέχρι να πεθάνουν. Είναι λοιπόν στρατόπεδο δουλείας και υπάρχουν βασανιστήρια εκεί μέσα. Μερικά από τα μέλη της βορειοκορεατικής παράνομης εκκλησίας συνεργάζονταν κρυφά μαζί μας. Μερικοί από αυτούς συνελήφθησαν και στάλθηκαν σε στρατόπεδο πολιτικής κράτησης, επειδή πιάστηκαν να διαδίδουν το ευαγγέλιο. Κανείς δεν ξέρει αν είναι ζωντανοί ή όχι».

Το Open Doors, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που υπερασπίζεται τον αγώνα των καταπιεσμένων Χριστιανών παγκοσμίως, κατονόμασε τη Βόρεια Κορέα ως τη χώρα όπου οι πιστοί θα αντιμετωπίσουν τον πιο ακραίο διωγμό το 2025.

Η Βόρεια Κορέα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας κάθε χρόνο από το 2002, με μοναδική εξαίρεση το 2022, όταν το Αφγανιστάν την εκτόπισε προσωρινά στη δεύτερη θέση.

Πηγή: Skynews

