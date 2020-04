Ελληνική Καινοτομία για την Επόμενη Μέρα στις Μετακινήσεις με Ασφάλεια

Ακόμη και μετά το πέρας της κρίσης, όμως, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η διαχείριση της ασφαλούς μετακίνησης, καθώς ένα δεύτερο κύμα επιδημίας είναι εξαιρετικά πιθανό. Ο μοναδικός και αντικειμενικός παράγοντας ασφάλειας είναι η ανοσία του πληθυσμού. Η ανοσία μπορεί να επιτευχθεί είτε μετά την εκδήλωση της νόσου, είτε με τον εμβολιασμό που θα πραγματοποιηθεί όταν δημιουργηθεί το εμβόλιο. Ο μηχανισμός πιστοποίησης της ανοσίας είναι η εξέταση αντισωμάτων που δημιουργήθηκε και έχει ξεκινήσει ήδη να πραγματοποιείται μαζικά στις χώρες ανά τον κόσμο.

Για ακόμη μία φορά, η Ελληνική Καινοτομία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής έρχεται να δώσει λύση στη διαχείριση της ασφαλούς μετακίνησης πολιτών στη μετά την Πανδημία εποχή. Μία 12μελής ομάδα μηχανικών λογισμικού της εταιρείας UBITECH ( www.ubitech.eu) που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής καινοτόμων λύσεων λογισμικού, σχεδίασε και υλοποίησε την πλατφόρμα λογισμικού CovIDpass ( https://devpost.com/software/covid-pass), η οποία φαίνεται να αποτελεί μία απάντηση στη διαχείριση των μετακινήσεων πληθυσμών με ασφάλεια, την επόμενη ημέρα, μετά το πέρας των περιορισμών.

H πλατφόρμα CovIDpass σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του The Global Hack – Fight for Our Future που πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 12 Απριλίου σε Παγκόσμιο επίπεδο συγκεντρώνοντας περισσότερες από 1000 συμμετοχές. Η πλατφόρμα CovIDpass συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της οργανωτικής επιτροπής και των mentors που συμμετείχαν στη διαδικασία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλες οι ομάδες, και προφανώς και η ομάδα της UBITECH, εργάστηκαν 48 ώρες από απόσταση, αποδεικνύοντας ότι ο κοινός στόχος μπορεί να υπερκεράσει την όποια απόσταση.

Η πλατφόρμα λογισμικού CovIDpass αποτελείται από τα παρακάτω λειτουργικά υποσυστήματα:

- Μία διαδικτυακή εφαρμογή (webapplication) η οποία χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες υγείας δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την εκτέλεση της ιατρικής διαδικασίας για την εξέταση και πιστοποίηση της ανοσίας των πολιτών, προκειμένου να εκδοθεί το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Ανοσίας του Κορωνοϊού που θα φέρει και την ημερομηνία έκδοσής του, λαμβάνοντας υπόψιν και τα ιατρικά δεδομένα περί λήξης της ανοσίας.

- Μία υποδομή blockchain μέσα στην οποία αποθηκεύεται και θα συντηρείται ο κρυπτογραφημένος κωδικός του εκάστοτε Ψηφιακού Πιστοποιητικού σε μορφή κωδικού QR.Το υποσύστημα blockchain της πλατφόρμας CovIDpass είναι επιφορτισμένο με την εξυπηρέτηση των ερωτημάτων επαλήθευσης της ανοσίας των πολιτών που θα προέρχονται από το οικοσύστημα της αεροπλοΐας ή άλλων αντίστοιχων φορέων μέσων μαζικής μετακίνησης. Το «έγκυρο» Ψηφιακό Πιστοποιητικό Ανοσίας πρακτικά θα επιτρέπει την επιβίβαση του επιβάτη σε συνδυασμό με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.

- Μία εφαρμογή έξυπνων κινητών συσκευών (mobileapplication) η οποία θα επιτρέπει στις αρχές των αεροδρομίων ή άλλων σταθμών επιβίβασης πολιτών, να σκανάρουν τον κρυπτογραφημένο κωδικό QR, να αποκρυπτογραφήσει την πληροφορία και να πιστοποιήσει την ορθότητά της σε συνδυασμό με την εγκυρότητα του πιστοποιητικού μέσω της blockchain υποδομής, επιτρέποντας στον επιβάτη να επιβιβαστεί με ασφάλεια.

Η πλατφόρμα CovIDpass δύναται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στους παρακάτω τομείς:

- Κυβερνητικοί Οργανισμοί

o Προτυποποιημένος και ασφαλής μηχανισμός παρακολούθησης ανοσίας του πληθυσμού

o Δυνατότητα σχεδιασμού πολιτικών εισερχόμενων και εξερχόμενων ομάδων πληθυσμού

- Πολίτες:

o Επιτάχυνση επιστροφής αισθήματος ασφάλειας

o Ευκολότερη επιστροφή στην κανονικότητα μετά το πέρας της Πανδημίας

- Οικοσύστημα Μετακινήσεων και Τουρισμού:

o Σταδιακή επαναφορά λειτουργίας των εμπλεκόμενων φορέων/επιχειρήσεων

o Αυξημένη ασφάλεια προσωπικού

o Αδιαμφισβήτητη ασφάλεια των επιβατών

Για ακόμη μία αφορά, οι Έλληνες μηχανικοί αποδεικνύουν ότι έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να καινοτομήσουν κάτω από αντίξοες συνθήκες, παράγοντας αποτελέσματα που ενδέχεται να δώσουν λύσεις σε προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.