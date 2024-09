Τις δραστηριότητες της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV Day) παρακολούθησαν εν πλω επί της φρεγάτας «Έλλη» του Πολεμικού Ναυτικού εκπρόσωποι και των 4 χωρών της QUAD, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Βασίλειος Παλμάς, ο αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Δημήτριου Χούπη, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, οι πρέσβεις στην Κυπριακή Δημοκρατία της Ελλάδας κ. Ιωάννης Παπαμελετίου και της Γαλλίας κ. Clelia Chevrier Kolacko, ο Deputy to the Commander in Chief for the Mediterranean Sea, Rear Admiral Vincent Gregoire, ως εκπρόσωπος του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού και ο Commander of the 4th Naval Division Rear Admiral Alberto Tarabotto, ως εκπρόσωπος του ιταλικού πολεμικού ναυτικού.