Εμμα Τόμσον και Ρουθ Γουίλσον στη σειρά μυστηρίου «Down Cemetery Road»

Πρόκειται για το βιβλίο με το οποίο ο Βρετανός συγγραφέας έκανε το λογοτεχνικό του ντεμπούτο το 2003, συστήνοντας την ιδιωτική ντετέκτιβ Zoë Boehm -πρώτο μίας σειράς τεσσάρων μυθιστορημάτων, «The Last Voice You Hear» (2004), «Why We Die» (2006) και «Smoke and Whispers» (2009).