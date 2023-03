Emmet Cohen: Ο ταλαντούχος πιανίστας και συνθέτης με το τρίο του στο Half Note Jazz Club

Είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και φρέσκες παρουσίες στον χώρο της τζαζ. Τα περίφημα πρόσφατα live από το σπίτι του στην Νέα Υόρκη «Live from Emmet’s Place» τον καιρό της πανδημίας και του lockdown, ξεπέρασαν σε πολλές περιπτώσεις το 1 εκατ. views. Είναι ο νέος ραγδαία ανερχόμενος αστέρας του χώρου, που την τελευταία δεκαετία συναρπάζει με ό,τι καταπιάνεται.

Ο Emmet Cohen γεννήθηκε το 1990 στο Miami της Florida και ξεκίνησε να παίζει πιάνο στα τρία του χρόνια με την μέθοδο Suzuki. Αργότερα, στα 11 χρόνια του η οικογένεια μετακόμισε στο N. Jersey όπου άρχισε ιδιαίτερα μαθήματα με σπουδαίους δασκάλους. Στο γυμνάσιο διδάχθηκε κλασική μουσική στο Manhattan School of Music αλλά και στο πρόγραμμα του Lincoln Center για νέους καλλιτέχνες και σιγά σιγά άρχισε να βρίσκει χώρο και να παίζει σε clubs της Ν. Υόρκης με σπουδαίους μουσικούς. Η πρώτη ηχογράφηση προσωπικού του δίσκου «In the Element», έγινε όταν ήταν ακόμη στη σχολή Frost School of Music.