Employee Loyalty Greece

To Workearly Employee loyalty , η ειδική υπηρεσία του Workearly για σχεδιασμό ευέλικτων εξατομικευμένων εκπαιδευτικών πλανων, φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την προσέγγιση της εταιρικής εκπαίδευσης με εξατομικευμένη προσέγγιση ανά εργαζόμενο.

To πρόγραμμα Workearly Employee loyalty ειδικεύεται σε εκπαιδεύσεις τμημάτων και εργαζομένων σε πολλαπλούς τομείς, πάντα με γνώμονα τις νέες τάσεις και την τεχνολογία. Θεματολογίες όπως Marketing Data Analytics, Business Analytics, Business Intelligence & Reporting, Financial / Risk Analysis & Fintech, Healthcare Analytics, IT, Accounting Reporting, Programming Languages, Software, Visualization Tools και HR Analytics είναι μόνο κάποιες από αυτές με την μεγαλύτερη ζήτηση.