Ένα «παιδί του σκότους»: Τι δείχνει νεκρό παιδί 250.000 ετών για τον μυστηριώδη Homo naledi

Διεθνής ομάδα ερευνητών της οποίας ηγήθηκε ο καθηγητής Λη Μπέργκερ από το Wits University παρουσίασε το πρώτο κρανίο ενός παιδιού Homo naledi(για την ακρίβεια, μέρος αυτού) που εντοπίστηκε στα έγκατα του σπηλαίου Rising Star στο «Λίκνο της Ανθρωπότητας» (Cradle of Humankind World Heritage Site) κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Περιγράφοντας το κρανίο και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο αυτό εντάσσεται σε δύο επιστημονικά άρθρα στο PaleoAnthropology οι 21 ερευνητές, προερχόμενοι από το Wits University και 13 άλλα πανεπιστήμια, ανακοίνωσαν την ανακάλυψη τμημάτων του κρανίου και δοντιών του παιδιού, που πέθανε πριν από περίπου 250.000 χρόνια, σε ηλικία 4-6 ετών.

Στο πρώτο επιστημονικό άρθρο περιγράφεται το κρανίο ενώ στο δεύτερο παρουσιάζεται το ευρύτερο πλαίσιο της περιοχής και των συνθηκών υπό τις οποίες ανακαλύφθηκε αυτό. Το παιδί βρέθηκε σε ένα εξαιρετικά δυσπρόσιτο πέρασμα του Συστήματος Σπηλαίου Rising Star, περίπου 12 μέτρα πέρα από την αποκαλούμενη «Αίθουσα Dinaledi», όπου είχαν ανακαλυφθεί τα πρώτα απομεινάρια του Homo naledi που παρουσιάστηκαν στον κόσμο το 2015.

O Homo naledi παραμένει ένας εκ των πλέον αινιγματικών «συγγενών» του ανθρώπου που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ, λέει ο καθηγητής Λη Μπέργκερ, project leader και διευθυντής του Centre for Exploration of the Deep Human Journey στο Wits University- καθώς και Explorer at Large για τη National Geographic Society.

«Είναι ξεκάθαρα ένα πρωτόγονο είδος, που υπήρξε σε μια περίοδο για την οποία θεωρούσαμε πως μόνο σύγχρονοι άνθρωποι υπήρχαν στην Αφρική. Η ίδια του η παρουσία εκείνη την εποχή και σε εκείνο το μέρος περιπλέκει τα πράγματα ως προς το ποιος έκανε τι πρώτος όσον αφορά στην ανακάλυψη των εξελιγμένων κοινωνιών με λίθινα εργαλεία, ακόμη και με τελετουργικές πρακτικές» προσθέτει.